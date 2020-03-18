Актер Милош Бикович намекнул Собчак на размеры своего гонорара

Денежный вопрос оказался одним из самых сложных для Милоша Биковича во время интервью с Ксенией Собчак. Сербский актер, известный по ролям в лентах «Холоп», «Лед», «Балканский» и «Магомаев», сделал попытку увильнуть от ответа в беседе с ведущей. Но все же обозначил примерную сумму.

Как писал 5-tv.ru, фильм «Холоп» стал лидером отечественного проката за всю его историю. Картина принесла доход свыше трех миллиардов рублей. Ее коммерческий успех спровоцировал слухи о баснословных заработках исполнителя главной роли.

«В сербской газете написали, что я заработал за день три миллиона долларов. Я! Не кино! За день! Я им говорю: «Вы что ребята, хотите, чтобы меня похитили в Белграде?» — рассказал Милош.

Точной размера гонорара за участие в успешной комедии Бикович не назвал.

«Это неприлично говорить. Гораздо меньше, чем три миллиарда», — ответил он.

Собчак предположила, что его ставка достигает не менее 300 тысяч долларов. Артист заверил, что меньше. Ведущая заметила, что актерам уровня Биковича платят около 500 тысяч рублей в день. После этих слов артист сделал вид, что у него звонит телефон, и покинул помещение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Милош Бикович рассказал о продюсерском опыте, амплуа одной роли и боязни уток.