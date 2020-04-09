Озвучены условия сделки Москвы и Эр-Рияда по нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились о крупном сокращении добычи нефти. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает 9 апреля The Wall Street Journal, пишут «Известия».

По предварительным данным, страны ОПЕК+ близки к заключению соглашения, согласно которому РФ сократит нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, а аравийское государство — на четыре миллиона баррелей.

Отмечается, что переговоры стран-участниц ОПЕК+ в настоящий момент проходят в онлайн-формате. Видеоконференция началась примерно в 17 часов по московскому времени.

Предполагается, что суммарное сокращение добычи нефти, с учетом не входящих в организацию стран, может достигнуть 20 миллионов баррелей в сутки, утверждают источники в российской делегации и в ОПЕК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нефтяные котировки уже отреагировали на новость о сделке. В частности, цены на нефть североморской марки Brent уже достигли отметки выше 36 долларов.