Названа причина взрыва в бизнес-центре в Москве
Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru
В Следственном комитете проводят проверку после взрыва в бизнес-центре в Москве.
Пострадали два человека, они получили легкие травмы и от госпитализации отказались. По предварительным данным, хлопок газа произошел из-за разгерметизации баллона во время ремонтных работ.
В здании находились только рабочие — сотрудники фирм дома на самоизоляции. И владельцы бизнес-центра, по всей видимости, решили воспользоваться этим, чтобы сделать ремонт. Как и многие из россиян, кого руководство отправило на длительные выходные.
Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ одного из очевидцев взрыва в бизнес-центре.
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