В Следственном комитете проводят проверку после взрыва в бизнес-центре в Москве.

Пострадали два человека, они получили легкие травмы и от госпитализации отказались. По предварительным данным, хлопок газа произошел из-за разгерметизации баллона во время ремонтных работ.

В здании находились только рабочие — сотрудники фирм дома на самоизоляции. И владельцы бизнес-центра, по всей видимости, решили воспользоваться этим, чтобы сделать ремонт. Как и многие из россиян, кого руководство отправило на длительные выходные.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ одного из очевидцев взрыва в бизнес-центре.