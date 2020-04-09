Заслуженный артист России Стас Михайлов в интервью 5-tv.ru прокомментировал свое намерение сдать плазму крови для разработки вакцины от коронавируса.

«По поводу плазмы, более предметно надо говорить тогда, когда ты будешь совершенно здоров, и когда подтвердит Роспотребнадзор состояние твоей крови, что ты готов сдать кровь. Вот когда они это определят, а это в течение десяти дней… Поэтому я думаю, более актуально говорить о сдаче плазмы… Потому что они сказали — на основе этого теста невозможно принимать плазму — поэтому десять дней после того, как человек выходит из самоизоляции, он должен после этого сдать на плазму. Я хочу с удовольствием это сделать», — рассказал известный певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о том, что недавно Стас Михайлов перенес двустороннее воспаление легких и был госпитализирован в одну из столичных клиник. В течение нескольких дней он проходил курс лечения. После улучшения состояния певца врачи приняли решение о его выписке. Сейчас исполнитель продолжает соблюдать рекомендации медиков в условиях домашней изоляции.

День назад певец заснял на видео момент, где берет у себя кровь и проверяет ее с помощью специального тестера. По словам Михайлова, эту полезную вещь подарили ему друзья. Мини-устройство определяет, заражен ли человек COVID-19, и показывает это с помощью трех полосок: одна полоска означает, что тестируемый здоров, две — что он болен, три — что человек переболел и уже выздоровел, и у него в крови появились антитела.

Тестер выдал Михайлову три полоски, подтвердив его предположения. Артист заявил, что готов сравнить результаты анализа с показателями Роспотребнадзора и позже сдать свою плазму с антителами для помощи ученым в разработке вакцины от коронавируса.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в России превысило десять тысяч. В общей сложности коронавирусом в мире заразились более 1,5 миллиона человек. Болезнь унесла свыше 90 тысячи жизней по всему миру.