Домашний анализ на коронавирус Стаса Михайлова показал, что он переболел инфекцией. Певец заснял на видео момент, где берет у себя кровь и проверяет ее с помощью специального тестера. По его словам, эту полезную вещь подарили ему друзья. Мини-устройство определяет, заражен ли человек COVID-19, и показывает это с помощью трех полосок: одна полоска означает, что тестируемый здоров, две — что он болен, три — что человек переболел и уже выздоровел, и у него в крови появились антитела.

Instagram @stas_mihailoff

Тестер выдал Михайлову три полоски, подтвердив его предположения. Артист заявил, что готов сравнить результаты анализа с показателями Роспотребнадзора и позже сдать свою плазму с антителами. Так он намерен помочь ученым в разработке вакцины от коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Михайлов перенес двустороннее воспаление легких и был госпитализирован в одну из московских клиник. В течение нескольких дней звезда проходил курс лечения. После улучшения состояния певца врачи приняли решение о его выписке. Сейчас исполнитель продолжает соблюдать рекомендации медиков в условиях домашней изоляции.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в России превысило девять тысяч. В общей сложности коронавирусом в мире заразились более 1,5 миллиона человек. Болезнь унесла свыше 88,5 тысячи жизней по всему миру.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112