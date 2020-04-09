«Переболел и есть антитела» — Стас Михайлов показал свой тест на коронавирус
Певец заявил, что готов послужить науке в создании вакцины от COVID-19.
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Фото, видео: Instagram @stas_mihailoff
Домашний анализ на коронавирус Стаса Михайлова показал, что он переболел инфекцией. Певец заснял на видео момент, где берет у себя кровь и проверяет ее с помощью специального тестера. По его словам, эту полезную вещь подарили ему друзья. Мини-устройство определяет, заражен ли человек COVID-19, и показывает это с помощью трех полосок: одна полоска означает, что тестируемый здоров, две — что он болен, три — что человек переболел и уже выздоровел, и у него в крови появились антитела.
Тестер выдал Михайлову три полоски, подтвердив его предположения. Артист заявил, что готов сравнить результаты анализа с показателями Роспотребнадзора и позже сдать свою плазму с антителами. Так он намерен помочь ученым в разработке вакцины от коронавируса.
Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Михайлов перенес двустороннее воспаление легких и был госпитализирован в одну из московских клиник. В течение нескольких дней звезда проходил курс лечения. После улучшения состояния певца врачи приняли решение о его выписке. Сейчас исполнитель продолжает соблюдать рекомендации медиков в условиях домашней изоляции.
По последним данным, число зараженных COVID-19 в России превысило девять тысяч. В общей сложности коронавирусом в мире заразились более 1,5 миллиона человек. Болезнь унесла свыше 88,5 тысячи жизней по всему миру.
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