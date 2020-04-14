Коронавирус COVID-19: симптомы и признаки у взрослых и пожилых людей

В первые месяцы распространения коронавируса COVID-19 в Китае специалисты заявляли, что наибольшую опасность он представляет для пожилых. Спустя время недуг ворвался на территорию стран Европы и оказалось, что молодые страдают от коронавируса не реже, чем старшее поколение.

Сегодня мировая статистика по COVID-19 показывает высокую смертность среди пожилых. Но такой симптом коронавируса, как тяжелая пневмония, достаточно часто развивается и у 30-летних, ведущих здоровый образ жизни мужчин и женщин.

Медики напоминают, что новый коронавирус еще не изучен. Разработка вакцины против новой китайской пневмонии ведется в нескольких странах мира в круглосуточном режиме. По некоторым данным, ожидать ее появления можно ближе к концу 2020 года.

COVID-19 существует в двух формах с разными симптомами. ТАСС / Сергей Фадеичев

А пока специалисты настаивают на частом мытье рук с мылом, сохранении самоизоляции и дистанцировании от других людей в публичных местах. В случае проявления симптомов болезни рекомендовано немедленно обратиться к врачу и ограничить контакты с другими людьми.

5-tv.ru выявил самые часто проявляющиеся симптомы коронавируса COVID-19 у взрослых и пожилых людей, а также статистику по смертности этого слоя населения во всем мире.

Как взрослые переносят коронавирус COVID-19

В большинстве случаев COVID-19 у взрослых проходит бессимптомно. Статистика говорит о 80% случаев, когда коронавирус протекал у взрослых как обычное ОРВИ. Об этом сообщает РИА Новости. В то же время статистические данные по COVID-19 показывают, что среди взрослых больных коронавирусом выявилось несколько форм этого заболевания.

Формы заболевания коронавирусом COVID-19 у взрослых

Легкая

Легкая форма коронавируса COVID-19 у взрослых наблюдается в 80% случаев. Ее симптоматика схожа с первичными признаками гриппа. Случается даже, что у больного не проявляются симптомы вообще. Однако даже в таком случае он может заразить окружающих. Существует версия, что именно так началась эпидемия коронавируса COVID-19 в Германии.

До 80% взрослых выздоравливают от COVID-19. ТАСС / Валерий Шарифулин

Симптомы легкой формы коронавируса у взрослых

Повышенная температура тела.

Сухой кашель.

Быстрая утомляемость.

Сдавленность в груди.

Диарея (не всегда).

Потеря обоняния и вкуса (не всегда).

Статистика показывает, что инкубационный период коронавируса COVID-19 составляет от двух до 14 дней. За это время традиционно проявляются первые симптомы заболевания.

Иная ситуация с латентным периодом — промежутком времени, за который человек становится заразным. На данный момент статистика не включает данных касаемо того, когда инфицированный новым коронавирусом взрослый может заразить других. Специалистам только предстоит высчитать эти цифры. Куда больше известно о симптоматике нового коронавируса в тяжелой форме.

Тяжелая форма

Тяжелая форма коронавирусной инфекции часто встречается среди пациентов с хроническими заболеваниями. В их числе респираторные недуги, а также болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, риск заболеть критической формой нового коронавируса есть у пациентов с онкологией и ВИЧ.

Симптомы тяжелой формы

Затрудненное дыхание.

Повышенная температура.

Скапливание мокроты в легких.

Пневмония.

Статистика смертности от коронавируса среди взрослых

Болеют коронавирусом COVID-19 абсолютно все. Статистика показывает, что среди пациентов с этим недугом не только пожилые с хроническими заболеваниями. В числе тех, кто попадает в больницу в критическом состоянии на фоне коронавируса, есть и ведущие здоровый образ жизни взрослые. В числе симптомов проявления нового коронавируса у таких больных есть и двухсторонняя пневмония.

До 45% тяжелобольных COVID-19 в России младше 60 лет. ТАСС / Валерий Шарифулин

Мировая статистика по смертности среди взрослых от нового коронавируса составляет около 1% для тех, кто младше 50 лет. По словам экспертов, смертность возрастает в зависимости от возраста пациента. Вместе с тем ужесточается симптоматическая картина протекания болезни.

На данный момент статистика по коронавирусу показывает практически нулевую смертность среди детей. Аналогично невысокие статистические данные по смертности из-за коронавируса у взрослых. Медицине известны случаи выздоровления пожилых от новой китайской пневмонии. Так, в Италии от коронавируса вылечилась 102-летняя женщина, оказавшаяся в больнице с симптомами сердечной недостаточности. Однако пока вакцина не изобретена, пожилые граждане по-прежнему находятся в зоне риска по заболеванию новым коронавирусом.

Как пожилые переносят коронавирус COVID-19

Возрастная статистика по коронавирусу показывает, что люди 60+ находятся в группе риска заражения COVID-19. Согласно статистическим данным, риск заболеть этим недугом возрастает при наличии у пациента хронических заболеваний. В их числе астма, диабет, сердечно-сосудистые недуги, респираторные заболевания, рак, ВИЧ.

В зоне риска COVID-19 — пожилые с хроническими болезнями. Фото: www.globallookpress.com © Jan Tepass

Однако основная причина, по которой пожилые чаще других подвержены этому коронавирусу — слабый иммунитет. Специалисты говорят о возрастном ослаблении защитных систем организма, которые просто не справляются с новым вирусом. Медицинская статистика показывает, что самый высокий риск заразиться коронавирусом COVID-19 у людей старше 60 лет.

Симптомы коронавируса COVID-19 у пожилых

Сдавленность в груди.

Затрудненное дыхание.

Быстрая утомляемость.

Повышенная температура тела.

Пневмония.

В апреле 2020 Минздрав РФ опубликовал статистику по симптомам коронавируса COVID-19. Согласно российским данным, в 11% среди первичных симптомов коронавируса была боль в мышцах, спутанность сознания в 9%, при этом у 3% наблюдалась диарея, а 8% больных коронавирусом страдали кровохарканьем.

Статистика смертности от коронавируса среди пожилых

Официальная статистика показывает, что 80% взрослых пациентов с коронавирусом выписываются из больницы спустя пару недель. Критические случаи также имеют место, но реже. Иная картина с пожилыми больными коронавирусом.

Китайская статистика показывает 80% смертность среди пациентов с COVID-19 старше 60 лет. Статистические данные США также говорят о 80% смертей граждан преклонного возраста от нового коронавируса.

В то же время российские власти заявляют об опасности коронавируса для абсолютно для всех слоев населения. В марте 2020 года Оперативный штаб Москвы опубликовал статистику по больным коронавирусом COVID-19 в столице. Согласно данным оперштаба, 45% пациентов с тяжелым повреждением легких менее 60 лет, а 15% из них моложе 40 лет.

Разработка вакцины против новой китайской пневмонии идет круглосуточно во многих странах мира. В России уже начались тестирования лекарства против этой болезни. Сегодняшние меры защиты от недуга включают в себя ряд простых правил поведения в обществе и повышенную заботу о собственной гигиене.

Как не заразиться коронавирусом COVID-19

Несмотря на отсутствие в нынешний момент вакцины от коронавируса COVID-19, существует целый ряд профилактических мер против заражения. Придерживаться их необходимо гражданам всех возрастов.

Самоизоляция.

Соблюдение дистанции от других людей.

Личная гигиена: чаще мойте руки с мылом. Особенно после с улицы.

Регулярно проветривайте жилые помещения.

Ранее 5-tv.ru писал об изменениях в легких после новой китайской пневмонии.

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