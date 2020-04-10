Экс-супруг спортсменки, вокалист «Песняров» Леонид Борткевич, рассказал о ее нелегкой судьбе.

Советская гимнастика Ольга Корбут пережила смерть сына и измену мужа

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

На долю советской гимнастки Ольги Корбут выпало немало испытаний. Об этом в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказал ее бывший муж, экс-солист ВИА «Песняры» и лидер современного ансамбля под тем же названием Леонид Борткевич.

Корбут и Борткевич поженились в 1978 году. Через год у пары родился сын Ричард. С его появлением четырехкратная олимпийская чемпионка оставила спортивную карьеру и посвятила себя материнству.

Ю. Иванов /Фотохроника ТАСС

Супруги хотели второго ребенка, и Ольга забеременела снова. Для младшего сына они придумали имя — Ваня и с нетерпением его ждали. Но возлюбленных постигло несчастье. Мальчик умер в утробе за сутки до рождения. Родители месяц не могли прийти в себя.

Корбут надеялась на новую беременность, но в результате врачи поставили диагноз — бесплодие. Следующим ударом для гимнастки стало известие о внебрачном ребенке мужа. Сам артист узнал о нем внезапно. Преданная поклонница Борткевича Ирина была одержима родить от него наследника и стала его любовницей. Однажды после концерта она пригласила его к себе домой и познакомила с маленьким мальчиком — его сыном. Папой малыша впоследствии стал другой мужчина. Сегодня молодой человек не общается с биологическим отцом.

Несмотря на трудности Ольга Корбут прожила в браке с Леонидом Борткевичем 22 года. Они развелись в 2000-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что двукратная чемпионка Европы по гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о смерти матери у нее на руках.

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