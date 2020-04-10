В столице задержаны трое продавцов псевдотестов на коронавирус. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве пресечена попытка реализации псевдотестов на COVID-19», — сказала она.

Злоумышленники планировали сбыть 350 единиц продукции стоимостью 2,3 тысячи рублей каждая. Правоохранительные органы обнаружили объявление о продаже на одной из интернет-площадок.

Известно, что под видом тестов на определение у человека коронавируса нарушители сбывали вакуумные одноразовые пробирки для забора крови, содержащие неизвестное вещество. Сотрудники полиции изъяли всю продукцию и отправили ее на экспертизу.

В отношении трех жителей Подмосковья возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 159 УК РФ («Приготовление к преступлению» и «Мошенничество»). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники придумывают все более изощренные схемы по «излечению» людей от коронавируса.