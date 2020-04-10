Продавцов псевдотестов на коронавирус задержали в Москве
Стоимость одной единицы данной продукции составила 2,3 тысячи рублей.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель
В столице задержаны трое продавцов псевдотестов на коронавирус. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве пресечена попытка реализации псевдотестов на COVID-19», — сказала она.
Злоумышленники планировали сбыть 350 единиц продукции стоимостью 2,3 тысячи рублей каждая. Правоохранительные органы обнаружили объявление о продаже на одной из интернет-площадок.
Известно, что под видом тестов на определение у человека коронавируса нарушители сбывали вакуумные одноразовые пробирки для забора крови, содержащие неизвестное вещество. Сотрудники полиции изъяли всю продукцию и отправили ее на экспертизу.
В отношении трех жителей Подмосковья возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 159 УК РФ («Приготовление к преступлению» и «Мошенничество»). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники придумывают все более изощренные схемы по «излечению» людей от коронавируса.
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