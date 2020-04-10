Социально значимый проект приурочен к 75-летию Победы. Давайте все вместе вспомним и поблагодарим поколение Победителей.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кондратюк, 5-tv.ru

Тема:
Внуки Победы День Победы

Пятый канал запускает проект «Внуки Победы». Мы хотим показать связь поколений и вспомнить наших дедушек и бабушек — участников Великой Отечественной войны. Найдите в семейном архиве их фотографии и сделайте свое фото так, чтобы оно было максимально похоже: тот же ракурс, поза, интерьер. Оба снимка нужно выложить на своих страницах в социальных сетях с хэштегами #ВнукиПобеды, #ПятыйКанал. Эти фотографии мы покажем в эфире нашего канала. Проект уже поддержали многие российские звезды.

Проект приурочен к 75-летию Победы. Давайте вместе вспомним и вместе поблагодарим поколение Победителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что акцию «Бессмертный полк» могут провести онлайн из-за коронавируса. Организаторы подчеркнули, что из-за СОVID-19 нужно воздержаться от проведения шествия.

Тема:
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