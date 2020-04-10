Характеристики китайских смартфонов MediaTek оказались слабее заявленных
В режиме максимальной производительности они работают только во время тестирования.
Фото: www.globallookpress.com © Lars Hallstrom
Смартфоны, выпускаемые китайской компанией MediaTek, оказались слабее заявленного. Об этом сообщает AnandTech.
Оказывается, только в момент тестирования процессор начинает работать в режиме усиленной производительности и показывает максимальные возможности. А так как это приводит к перегреву девайса и повышенному расходу заряда аккумулятора в повседневных условиях он работает в режиме сниженной производительности и почти всегда недоступен.
В MediaTek подтвердили, что только на время теста смартфоны начинают работать на максимум, в обычных условиях они сохраняют стандартный режим. Однако это можно счесть за жульничество, ведь покупатели, покупая новый смартфон, рассчитывают на его постоянную работу в максимальном режиме, какой им представляют во время тестирования.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Apple выплатит $500 миллионов за замедление работы старых iPhone.
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