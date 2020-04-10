Траурные мероприятия прошли на месте крушения самолета президента Польши Леха Качиньского

Сегодня 10 лет со дня авиакатастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском. На месте трагедии прошли траурные мероприятия. Представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Смоленской области Алексей Островский возложили к памятнику цветы.

«Трагические события, случившиеся здесь, на Смоленщине, 10 апреля 2010 года стали общей бедой и общей болью. И сегодня в траурную десятую годовщину катастрофы мы сопереживаем и скорбим вместе с польским народом», — сказал полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Как удалось выяснить во время расследования причин крушения, самолет опустился ниже минимальной безопасной высоты и после столкновения с деревьями рухнул на землю. На борту находились 96 человек, включая президента Качиньского, его супругу и практически все высшее руководство Польши. Выжить не удалось никому.

«Российские следователи неоднократно оказывали содействие польским компетентным органам в проведении различных осмотров обломков частей воздушного судна. Результаты всех действий были переданы польской стороне в соответствии с законодательством», — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В Следственном комитете подчеркнули, что всегда открыты к сотрудничеству с польской стороной по вопросу расследования обстоятельств авиакатастрофы.