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Траурные мероприятия прошли на месте крушения самолета президента Польши Леха Качиньского

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Представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Смоленской области Алексей Островский возложили цветы к памятнику жертвам авиакатастрофы.

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Фото, видео: Следственный комитет РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Сегодня 10 лет со дня авиакатастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском. На месте трагедии прошли траурные мероприятия. Представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Смоленской области Алексей Островский возложили к памятнику цветы.

«Трагические события, случившиеся здесь, на Смоленщине, 10 апреля 2010 года стали общей бедой и общей болью. И сегодня в траурную десятую годовщину катастрофы мы сопереживаем и скорбим вместе с польским народом», — сказал полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Как удалось выяснить во время расследования причин крушения, самолет опустился ниже минимальной безопасной высоты и после столкновения с деревьями рухнул на землю. На борту находились 96 человек, включая президента Качиньского, его супругу и практически все высшее руководство Польши. Выжить не удалось никому.

«Российские следователи неоднократно оказывали содействие польским компетентным органам в проведении различных осмотров обломков частей воздушного судна. Результаты всех действий были переданы польской стороне в соответствии с законодательством», — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В Следственном комитете подчеркнули, что всегда открыты к сотрудничеству с польской стороной по вопросу расследования обстоятельств авиакатастрофы.

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