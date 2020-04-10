Церемонии возложения цветов состоялись в Варшаве и Смоленске в честь десятилетней годовщины авиакатастрофы польского Ту-154М, в которой погибло практически все руководство Польши.

В Варшаве основное мероприятие состоялось на площади Юзефа Пилсудского. Здесь председатель партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский возложил венок к памятнику жертвам авиакатастрофы. В частности, его брату-близнецу Леху Качиньскому, тогдашнему президенту Польши. Также к памятнику возложили цветы члены парламента и правительства страны.

В администрации Варшавы подчеркнули, что никаких массовых памятных мероприятий проводиться не будет. Их отменили, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Память погибших в авиакатастрофе «борта номер один» также почтили в Смоленске. В город, под которым разбился самолет Ту-154М, в рамках рабочей поездки прибыл полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. В траурных мероприятиях вместе с ним принял участие губернатор Алексей Островский.

Как сообщал 5-tv.ru, воздушное судно с президентом Польши Лехом Качиньским на борту потерпело крушение при заходе на посадку в районе аэропорта Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Расследование авиакатастрофы продолжается по сей день. Недавно в СК РФ рассказали о его продвижении.