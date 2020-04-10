МВД и Росгвардия усилят контроль над вернувшимися из-за границы россиянами
Президент поручил правоохранительным органам принять дополнительные меры, чтобы граждане соблюдали карантин.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо
Президент РФ Владимир Путин поручил МВД РФ и Росгвардии принять дополнительные меры для соблюдения карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«МВД России совместно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений», — сказано в перечне поручений главы государства.
Также названные органы должны усилить меры для «обеспечения правопорядка и общественной безопасности» в учреждениях, занятых борьбой с распространением коронавируса.
Доклад о проделанной работе МВД и Росгвардия должны представить президенту до 15 апреля. После этого такие отчеты должны предоставляться каждую неделю.
Как сообщал 5-tv.ru, число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, по последним данным, превысило десять тысяч человек. Это почти на полторы тысячи больше, чем днем ранее. Жертвами вируса в общей сумме стали 76 человек.
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