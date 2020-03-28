Гудков, Ургант, Ивлеева и другие звезды показали, как не скучать в самоизоляции

Знаменитости дистанционно сняли клип с призывом к россиянам сидеть дома во время пандемии коронавируса.

Фото: Instagram @urgantcom

Тема:
Эпидемия коронавируса Ольга Бузова

В сети появилось видео, на котором звезды российского шоу-бизнеса активно призывают людей к самоизоляции. Своим примером артисты показывают россиянам, чем можно заняться дома, пока в мире небезопасно выходить на улицу из-за пандемии коронавируса.

Ролик выложили в YouTube на канале «Вечернего Урганта». Песню о самоизоляции в клипе исполнил Александр Гудков, а помогли ему показать, как нескучно провести время на карантине, Иван Ургант, Настя Ивлеева, Ольга Бузова, Тимати, Илья Прусикин, Филипп Кирковров, Лолита Милявская и другие знаменитости. Текст песни наложен на мотив популярного трека 90-х «Be My Lover» группы La Bouche.

На видео много забавных моментов. Так, например, певица Елка в кадре отжимается, Федор Смолов моет окна, Бузова эротично принимает душ. Также звезды лепят пельмени, играют с домашними животными, дурачатся, танцуют и едят.

Целью песни была идея призвать россиян не противиться вынужденным мерам безопасности, которые заключаются в запрете на посещения публичных мероприятий и мест скопления народа в период пандемии COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать в нерабочую неделю в Петербурге.

Стоит отметить, что для предотвращения распространения коронавируса Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Эпидемия коронавируса
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