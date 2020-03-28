Гудков, Ургант, Ивлеева и другие звезды показали, как не скучать в самоизоляции
Знаменитости дистанционно сняли клип с призывом к россиянам сидеть дома во время пандемии коронавируса.
Фото: Instagram @urgantcom
В сети появилось видео, на котором звезды российского шоу-бизнеса активно призывают людей к самоизоляции. Своим примером артисты показывают россиянам, чем можно заняться дома, пока в мире небезопасно выходить на улицу из-за пандемии коронавируса.
Ролик выложили в YouTube на канале «Вечернего Урганта». Песню о самоизоляции в клипе исполнил Александр Гудков, а помогли ему показать, как нескучно провести время на карантине, Иван Ургант, Настя Ивлеева, Ольга Бузова, Тимати, Илья Прусикин, Филипп Кирковров, Лолита Милявская и другие знаменитости. Текст песни наложен на мотив популярного трека 90-х «Be My Lover» группы La Bouche.
На видео много забавных моментов. Так, например, певица Елка в кадре отжимается, Федор Смолов моет окна, Бузова эротично принимает душ. Также звезды лепят пельмени, играют с домашними животными, дурачатся, танцуют и едят.
Целью песни была идея призвать россиян не противиться вынужденным мерам безопасности, которые заключаются в запрете на посещения публичных мероприятий и мест скопления народа в период пандемии COVID-19.
Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать в нерабочую неделю в Петербурге.
Стоит отметить, что для предотвращения распространения коронавируса Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 28 мар
- Украинец создал противочумный костюм и едва не задохнулся, решив в нем покурить
- 28 мар
- Выселенных из Сочи туристов вернут домой на спецчартерах
- 28 мар
- «Включайтесь уже!»: Гузеева нецензурно призвала россиян к самоизоляции
- 28 мар
- Опубликован утвержденный правительством РФ список товаров первой необходимости
- 28 мар
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 28 марта
- 28 мар
- Власти Петербурга раскрыли причины смерти пациента с коронавирусом
- 28 мар
- В России представили лекарство от коронавируса
- 28 мар
- Переболевший коронавирусом врач рассказал о симптомах болезни
- 28 мар
- Полиция поймала сбежавшего из карантина петербуржца — Видео
- 28 мар
- Россия закрывает движение через госграницу из-за коронавируса
Читайте также
52%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?