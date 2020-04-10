Певец Денис Клявер в беседе с 5-tv.ru рассказал, как проводит время с семьей в самоизоляции, а также на примере нового клипа объяснил, что делать тем парам, которые оказались порознь на несколько недель.

По словам артиста, несмотря на бешеную популярность, сегодня он такой же безработный, как и многие в стране. Однако музыкант не унывает: в отсутствие концертов он старается больше времени уделять родным и близким, а также собственному здоровью и творческому развитию. Ведь, по его словам, сегодня есть множество способов развлечь себя, не выходя из дома. Например, посмотреть интересное кино или почитать редкую книгу, которая доступна в интернете.

По мнению Клявера, в ситуации с карантином нет ничего ужасного. Наоборот, это возможность научиться слушать и слышать родных людей, которые всегда были рядом, но в то же время, никогда не находились 24 часа в сутки друг с другом в одной квартире.

«Очень сложно, когда вы находитесь вместе долго со второй половиной. Но нужно помнить, что у каждого есть личное пространство, которое необходимо соблюдать, держать эмоции при себе», — отметил Денис.

Кроме того, он рассказал, что его новый клип на песню «Ответ» демонстрирует идеальную модель поведения людей во время вынужденного карантина. Так, певец настаивает: влюбленным необязательно быть рядом друг с другом в момент самоизоляции, главное — интересоваться чувствами дорогого человека и постоянно быть с ним на связи.

«Это история двух молодых людей, двух влюбленных, которые оказались каждый в своей квартире на карантине. Но благо есть современные технологии, и все, что они делают, это постоянно передвигаются по квартире и коммуницируют. Так и нам можно вместе смотреть фильмы, танцевать. Главное — запастись зарядкой для телефона», — смеясь заметил Клявер.

Также Денис утверждает, что, если пара действительно дорожит отношениями, то ничто не сможет их разрушить. Даже коронавирус. В качестве примера он вспомнил случай из жизни, когда на свой страх и риск перелезал через балкон к любимой девушке.

«Я был на гастролях вместе с первой супругой Еленой. Она была танцовщицей у Шуфутинского. Тогда был строгий контроль, чтобы мальчишки с девчонками не хулиганили. У нас с ней были соседние номера, и я через балкон перелезал. Я был спортивный парень. Высота была небольшая, да и деревья были подо мной. Зов природы меня подстегивал», — с улыбкой рассказал артист.

Подводя итог, Денис заметил, что сегодня нет ничего опаснее игнорировать просьбы и рекомендации врачей. Так, по словам певца, «халатность и разгильдяйство» может привести к настоящему коллапсу. И тогда медики будут не в силах излечить огромное количество пациентов с коронавирусом, которые просто не захотели посидеть дома. Певец настоятельно рекомендовал россиянам соблюдать режим самоизоляции, чтобы избежать ужасного итальянского сценария.

«Есть люди, которые вынуждены работать. Но все равно нужно максимально использовать эту социальную дистанцию, мыть руки. Понятно, что с масками сложность, но, я думаю, можно использовать какие-то шарфы. Главное — ответственно подойти. И тогда мы это очень скоро победим», — подытожил певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денис Клявер поведал о своем многолетнем фиаско на 8 марта.