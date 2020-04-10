Сотрудник полиции является фигурантом уголовного дела о получении взятки.

Задержанного замначальника МУ МВД «Орехово-Зуевское» арестовали на два месяца

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Подозреваемый в получении взятки заместитель начальника отделения полиции МУ МВД в городе Орехово-Зуево Сергей Шереметьев по решению Ногинского суда был арестован на два месяца.

Как сообщила ранее 5-tv.ru глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, за сутки до ареста госслужащий получил незаконное денежное вознаграждение от местного предпринимателя, за что впоследствии и был задержан.

«Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России совместно с УСБ ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан заместитель начальника МУ МВД России „Орехово-Зуевское“ за получение от местного предпринимателя незаконного денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей за непроведение проверки его предприятия», — пояснила собеседница 5-tv.ru.

Кроме того, представитель пресс-службы отметила, что сотрудник был немедленно уволен из МВД по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители вскоре будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, на территории города Орехово-Зуево был организован подпольный цех, в котором некие граждане в антисанитарных условиях занимались пошивом медицинских масок в огромном объеме.

Как оказалось, данные товары не имели ничего общего с настоящими средствами индивидуальной защиты и не могли быть выставлены на продажу. Однако по версии следствия, владелец этого незаконно созданного предприятия за денежное вознаграждение просил сотрудника полиции закрыть глаза на происходящее и не мешать реализации товара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД по делу о коррупции.

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