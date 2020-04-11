🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 апреля, растущая Луна в знаке Рак покровительствует трудоголикам. Звезды благоприятствуют совершению дел, которые давно должны были быть выполнены, и советуют представителям всех знаков зодиака сосредоточиться на своей цели.

♈ Овен

Овны, у вас достаточно возможностей, чтобы реализовать свои желания и удовлетворить потребности в данный момент. Перестаньте испытывать постоянное недовольство происходящим и начните благодарить судьбу за то, что имеете. Возможно, вы не замечали, но во всех ваших делах вам всегда сопутствовала удача. Вы прирожденный лидер! Используйте это, чтобы добиться невозможного и утереть остальным нос.

Космический совет: дерзайте и никогда не бойтесь ошибиться.

♉ Телец

Тельцы, вам может показаться, что хаос и потрясения стали неотъемлемой частью вашей жизни. Но не стоит впадать в панику. Рано или поздно через такой период проходят все. Звезды советуют вам воссоединиться со своими близкими и совместно подумать над тем, как можно разрешить существующие проблемы. Окружающие напомнят вам о том, насколько вы сильны и вдохновят вас на решительные поступки. Вперед! И только с высоко поднятой головой!

Космический совет: обратитесь за помощью к родным и близким.

♊ Близнецы

Счастье — это внутренняя работа, Близнецы. Это означает, что вы должны сами решить, какую энергию будете излучать. Чтобы почувствовать радость и удовлетворение от происходящего, вовсе не нужно что-то менять. Необходимо взглянуть на мир другими глазами и перестать переживать по пустякам. Ваша жизнь в ваших руках.

Космический совет: настройтесь на позитивную волну и начните наслаждаться жизнью.

♋ Рак

Раки, одни из немногих вы нашли удовольствие в условиях самоизоляции. Ваш дом для вас — это настоящий рай, и вы чувствуете себя комфортно без общения с другими и не выходя на улицу. Для тех, у кого есть вторая половинка, этот день принесет много хорошего. Вы наконец-то добьетесь взаимопонимания со своим партнером и проведете время максимально романтично.

Космический совет: оставайтесь в условиях, которые для вас комфортны.