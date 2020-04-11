🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
Сегодня, 11 апреля, растущая Луна в знаке Рак обеспечивает лучшее время для тех, кто постоянно откладывал свои дела и никак не мог погрузиться в рутинную работу.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 апреля, растущая Луна в знаке Рак покровительствует трудоголикам. Звезды благоприятствуют совершению дел, которые давно должны были быть выполнены, и советуют представителям всех знаков зодиака сосредоточиться на своей цели.
♈ Овен
Овны, у вас достаточно возможностей, чтобы реализовать свои желания и удовлетворить потребности в данный момент. Перестаньте испытывать постоянное недовольство происходящим и начните благодарить судьбу за то, что имеете. Возможно, вы не замечали, но во всех ваших делах вам всегда сопутствовала удача. Вы прирожденный лидер! Используйте это, чтобы добиться невозможного и утереть остальным нос.
Космический совет: дерзайте и никогда не бойтесь ошибиться.
♉ Телец
Тельцы, вам может показаться, что хаос и потрясения стали неотъемлемой частью вашей жизни. Но не стоит впадать в панику. Рано или поздно через такой период проходят все. Звезды советуют вам воссоединиться со своими близкими и совместно подумать над тем, как можно разрешить существующие проблемы. Окружающие напомнят вам о том, насколько вы сильны и вдохновят вас на решительные поступки. Вперед! И только с высоко поднятой головой!
Космический совет: обратитесь за помощью к родным и близким.
♊ Близнецы
Счастье — это внутренняя работа, Близнецы. Это означает, что вы должны сами решить, какую энергию будете излучать. Чтобы почувствовать радость и удовлетворение от происходящего, вовсе не нужно что-то менять. Необходимо взглянуть на мир другими глазами и перестать переживать по пустякам. Ваша жизнь в ваших руках.
Космический совет: настройтесь на позитивную волну и начните наслаждаться жизнью.
♋ Рак
Раки, одни из немногих вы нашли удовольствие в условиях самоизоляции. Ваш дом для вас — это настоящий рай, и вы чувствуете себя комфортно без общения с другими и не выходя на улицу. Для тех, у кого есть вторая половинка, этот день принесет много хорошего. Вы наконец-то добьетесь взаимопонимания со своим партнером и проведете время максимально романтично.
♌ Лев
Львы, вас ждет прогресс в финансовой сфере. Кто сказал, что в условиях кризиса невозможно разбогатеть? Если вы владелец бизнеса, то можете надеяться на увеличение прибыли. Не переставайте верить в чудеса. В этом секрет вашей лучшей жизни. Ваши сверстники и члены семьи будут аплодировать вашему успеху. О том, что имеете вы, можно только мечтать.
Космический совет: полагайтесь на удачу и наслаждайтесь моментом.
♍ Дева
Девы, если вы думаете, что ваша любовь к творчеству не сможет вам принести денежный доход, вы глубоко заблуждаетесь. Сегодня можно и нужно зарабатывать на своем хобби. Хватит ходить на нелюбимую работу и считать дни до отпуска. Вы заслуживаете лучшей жизни. И достичь высот вам поможет ваш уникальный талант.
♎ Весы
Весы, пришло время заняться своей внешностью. Самоизоляция — это е время, для того чтобы запускать себя. Когда вы последний раз делали пилинг или маску для лица? Все это можно выполнить в домашних условиях. Домочадцы тоже хотят. чтобы вы выглядели красиво и ухоженно.
Космический совет: устройте дома салон красоты.
♏ Скорпион
Скорпионы, запомните, стабильность означает отсутствие развития. А любые события, даже негативные, мотивируют вас к прогрессу. Подумайте над тем, что вам нужно отпустить. Что вам мешает оказаться на шаг ближе к цели? Возможно, вы держитесь за негативное убеждение, которое мешает вашему росту. В любом случае, знайте, что пришло время двигаться вперед.
Космический совет: попрощайтесь с прошлым раз и навсегда.
♐ Стрелец
Стрелец, вы можете либо плакать в подушку, оттого что никто не обращает на вас внимание, либо постараться изменить себя и сделать так, чтобы все представители противоположного пола были у ваших ног. Все зависит от того, как вы воспринимаете жизнь и себя. Если вы привыкли ныть и жаловаться, самое время сменить свою позицию.
Космический совет: научитесь преодолевать трудности, а не опускать руки.
♑ Козерог
Козероги, будьте благодарны за то, что было и что будет. Лучшее еще впереди. Звезды советуют обратить внимание на сферу личных отношений и подумать о браке. Если вы еще не состоите в отношениях, самое время написать тому красавчику или красавице, привлекшими ваше внимание за соседним столиком в кафе.
Космический совет: найдите вторую половинку и закрутите серьезный роман.
♒ Водолей
Водолеи, когда так много людей заперты в одном доме на неопределенный срок, неизбежно возникают конфликты. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что отличает вас друг от друга, найдите сходство. Помните: все люди связаны между собой и имеют уникальную способность: мы можем договариваться и поддерживать друг друга, а не только ругаться и ссориться.
Космический совет: попробуйте уладить конфликты со своими близкими.
♊ Рыбы
Рыбы, самоизоляция — это не время, чтобы впадать в депрессию и разрушать себя своими мыслями. Это идеальный период, чтобы сделать все домашние дела и начать саморазвиваться. Компьютер вам нужен не только для того, чтобы играть и смотреть сериалы. Скачайте какой-нибудь полезный курс и начните слушать лекции.
Космический совет: научитесь извлекать максимальную пользу из самоизоляции.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля.
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