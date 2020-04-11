«Дай бог, все будет хорошо» — представитель Надежды Бабкиной о ее состоянии
Народная артистка находится в больнице с начала апреля. Певицу доставили в медучреждение с пневмонией.
Фото: ТАСС / Антон Новодережкин
Российская народная и эстрадная исполнительница Надежда Бабкина находится в больнице с начала апреля. Певицу, руководителя театра «Русская песня» доставили в медучреждение с пневмонией. Исполнительный директор театра Антон Собянин рассказал о самочувствии звезды.
«Динамика положительная, дай бог, все будет хорошо», — цитирует представителя знаменитости РИА Новости.
1 апреля стало известно, что Надежда Бабкина попала в больницу. Позже появилась информация — артистку ввели в состояние медикаментозной комы. Медики якобы заявили — данная процедура необходима для поддержки ритма дыхания знаменитости.
9 апреля пресс-атташе исполнительницы Александр Велор рассказал, что звезде поставлен диагноз пневмония, а результаты анализа на коронавирус пока не пришли, хотя прошло уже немало времени.
Ранее 5-tv.ru писал, что названа стоимость лечения Надежды Бабкиной. Источник утверждает — одни сутки пребывания в отдельной палате с повышенным уровнем комфорта обходятся звезде в 25 тысяч рублей.
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