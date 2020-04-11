Российская народная и эстрадная исполнительница Надежда Бабкина находится в больнице с начала апреля. Певицу, руководителя театра «Русская песня» доставили в медучреждение с пневмонией. Исполнительный директор театра Антон Собянин рассказал о самочувствии звезды.

«Динамика положительная, дай бог, все будет хорошо», — цитирует представителя знаменитости РИА Новости.

1 апреля стало известно, что Надежда Бабкина попала в больницу. Позже появилась информация — артистку ввели в состояние медикаментозной комы. Медики якобы заявили — данная процедура необходима для поддержки ритма дыхания знаменитости.

9 апреля пресс-атташе исполнительницы Александр Велор рассказал, что звезде поставлен диагноз пневмония, а результаты анализа на коронавирус пока не пришли, хотя прошло уже немало времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа стоимость лечения Надежды Бабкиной. Источник утверждает — одни сутки пребывания в отдельной палате с повышенным уровнем комфорта обходятся звезде в 25 тысяч рублей.