Звезда сериала «Папины дочки» 28-летняя Дарья Мельникова опубликовала в Instagram видео, главная роль в котором досталась двум ее сыновьям. Обычно актриса предпочитала не делиться подробностями личной жизни, но на этот раз сделала исключение.

Дарья Мельникова решила продемонстрировать подписчикам, как развлекает своих детей во время самоизоляции, объявленной в связи с пандемией коронавируса. На опубликованных кадрах наследники знаменитости забавно играют на кастрюлях ложками, изображая барабанщиков.

Похоже, звезда решила справляться на самоизоляции «подручными средствами». Она разместила снимок, на котором показала, как катает сыновей по дому в детской ванночке.

Instagram @melnikovadsh

Артистка родила малышей от супруга актера Артура Смольянинова. Знаменитости сыграли свадьбу семь лет назад. Старший ребенок появился на свет в 2015 году, младший — в 2018. Последнего, кстати, Дарья Мельникова родила прямо дома. Звезда «Папиных дочек» призналась, что ей страшно было отправляться в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Артур Смольянинов готов завести «папину дочку» с Дарьей Мельниковой.