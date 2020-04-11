В январе девушку без сознания нашел в кустах дворник. Она упала с третьего этажа.

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Фото, видео: Instagram @k_ksusha

Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна квартиры Андрея Бакова (внука режиссера Никиты Михалкова), показала страшные шрамы, оставшиеся у нее после госпитализации. Девушка опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в черном нижнем белье и с перевязанной рукой. На снимке видно — нога и бедро манекенщицы испещрены темно-фиолетовыми недавно зажившими ранами.

Поклонники одновременно и восхитились красотой фигуры модели, и ужаснулись ее шрамам. Фанаты поспешили поддержать любимицу, пережившую страшную ситуацию.

«Такие испытания! Пусть все заживет!»

«Какая же вы безмерно красивая и сильная», — написали фолловеры.

Instagram @k_ksusha

В январе Ксению Пунтус нашел в кустах под окнами дворник. Девушка была без верхней одежды и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она выпала из окна третьего этажа. После госпитализации модель долго не приходила в сознание.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Пунтус рассказала следователям подробности падения из окна.

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