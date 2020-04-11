Десятки поликлиник в Москве перепрофилируют для диагностики коронавируса
Создаваемые амбулаторные центры будут работать в круглосуточном режиме.
Фото: ТАСС / Станислав Красильников
Около 40 поликлиник в Москве будут перепрофилированы в амбулаторные центры для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов. Об этом говорится в сообщении на странице столичного оперштаба во «ВКонтакте».
«Только на основании лабораторных исследований поставить диагноз коронавирусная инфекция не всегда возможно — тесты иногда дают ложноотрицательные результаты. Поэтому мы приняли решение создать около 40 амбулаторных центров для работы с горожанами, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию», — сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что эти центры обязательно должны иметь возможность сделать компьютерную томографию легких. Работать учреждения будут в круглосуточном режиме. Это же относится к расположенным внутри них аптекам. Для медиков уже разработали алгоритм обследования пациентов с подозрением на коронавирус.
«Попасть в центр пациенты смогут только на скорой помощи или по назначению врача поликлиники, в случае если в результате наблюдения пациента заметно ухудшение его состояния», — добавили в оперштабе.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в столице. Выходить на улицу можно будет только при наличии QR-кода, полученного от мэрии. Спецпропуска должны ограничить передвижения горожан и риск заражения коронавирусом нового типа. Росгвардия уже увеличила число нарядов для ловли нарушителей режима самоизоляции.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Москве составляет почти девять тысяч человек. Жертвами инфекции COVID-19 стали 58 горожан.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 11 апр
- США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса
- 11 апр
- В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев
- 11 апр
- Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве
- 11 апр
- «Планируют снять с ИВЛ»: Близкая подруга Надежды Бабкиной о ее состоянии
- 11 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 11 апреля
- 11 апр
- Жительница Москвы, находясь дома на карантине, зарезала мужа
- 11 апр
- Муфтий Ингушетии скончался от коронавируса
- 11 апр
- «Голым задом на муравейник»: Юрий Гальцев рассказал, как лечил насморк
- 11 апр
- «Нас явно щадит»: Доктор Мясников о ситуации с коронавирусом
- 11 апр
- ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса при ранней отмене изоляции
Читайте также
80%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?