Десятки поликлиник в Москве перепрофилируют для диагностики коронавируса

Около 40 поликлиник в Москве будут перепрофилированы в амбулаторные центры для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов. Об этом говорится в сообщении на странице столичного оперштаба во «ВКонтакте».

«Только на основании лабораторных исследований поставить диагноз коронавирусная инфекция не всегда возможно — тесты иногда дают ложноотрицательные результаты. Поэтому мы приняли решение создать около 40 амбулаторных центров для работы с горожанами, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию», — сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что эти центры обязательно должны иметь возможность сделать компьютерную томографию легких. Работать учреждения будут в круглосуточном режиме. Это же относится к расположенным внутри них аптекам. Для медиков уже разработали алгоритм обследования пациентов с подозрением на коронавирус.

«Попасть в центр пациенты смогут только на скорой помощи или по назначению врача поликлиники, в случае если в результате наблюдения пациента заметно ухудшение его состояния», — добавили в оперштабе.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в столице. Выходить на улицу можно будет только при наличии QR-кода, полученного от мэрии. Спецпропуска должны ограничить передвижения горожан и риск заражения коронавирусом нового типа. Росгвардия уже увеличила число нарядов для ловли нарушителей режима самоизоляции.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Москве составляет почти девять тысяч человек. Жертвами инфекции COVID-19 стали 58 горожан.

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