По данным источника 5-tv.ru, известная народная и эстрадная певица подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Стало известно о состоянии госпитализированной Надежды Бабкиной

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

5-tv.ru стало известно о здоровье известной народной и эстрадной певицы Надежды Бабкиной. По словам источника, состояние артистки оценивается как стабильно тяжелое. В настоящий момент она находится в отдельном боксе и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Надежда Бабкина находится в больнице с начала апреля. Певицу, руководителя театра «Русская песня» доставили в медучреждение с пневмонией 1 апреля.

Позже появилась информация — артистку ввели в состояние медикаментозной комы. Медики якобы заявили — данная процедура необходима для поддержки ритма дыхания знаменитости.

9 апреля пресс-атташе исполнительницы Александр Велор рассказал, что звезде поставлен диагноз пневмония, а результаты анализа на коронавирус пока не пришли, хотя прошло уже немало времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа стоимость лечения Надежды Бабкиной. Источник утверждает — одни сутки пребывания в отдельной палате с повышенным уровнем комфорта обходятся звезде в 25 тысяч рублей.

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