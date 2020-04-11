Пропуска бывают трех видов: бумажные, QR-коды и СМС-сообщения. Цель везде одна и та же — существенно ограничить передвижения граждан.

Как работает пропускной режим в разных странах мира из-за коронавируса

Фото: www.globallookpress.com /Martyn Wheatley

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 10 апреля, что в столице будет поэтапно введен пропускной режим на фоне высокой заболеваемости коронавирусом COVID-19. ТАСС составил список из стран, где подобные системы уже работают.

В Китае система пропусков включает как современную технологию QR-кодов, так и традиционные бумажные листки. Сейчас их по-прежнему нужно получать жителям нескольких районов, чтобы выйти из дома и пройтись в пределах своего жилого комплекса. На одного члена семьи пропуск выдают не чаще одного раза в двое суток.

Схожая система действует и во Франции: используются и QR-коды, и бумажные разрешительные документы. Однако приоритет все же отдается современной технологии. Получить QR-коды можно на сайте министерства внутренних дел или правительства. Для этого нужно доказать чиновникам обоснованность выхода из дома. Новый пропуск требуется получать при каждом выходе из дома. QR-код можно скачать на телефон или распечатать.

Власти Греции пошли по пути СМС-сообщений. Желающий выйти из дома во время пандемии коронавируса должен отправить соответствующее уведомление на установленный номер. В сообщении нужно указать свои данные и цель выхода. Получив разрешение, гражданин может на время покинуть место жительства. Схожая система действует на Кипре и Азербайджане.

В Италии для выхода из дома нужно использовать так называемую самодекларацию. Это бумажный документ, который необходимо распечатать и заполнить. Кроме стандартных паспортных данных и телефона, нужно поставить галочку о том, что заявитель не находится на карантине и не болеет коронавирусом. Если выяснится, что человек солгал, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Также в самодекларации требуется указать цель и маршрут. Уважительных причины выйти из дома четыре: поездка на работу; поход в супермаркет, аптеку банк; обращение за медпомощью; форс-мажор.

Как сообщал 5-tv.ru, в Москве пропускной режим предполагает использование QR-кодов. Вводить его планируют в три этапа: сначала для поездок на работу; затем для поездок в других целях; и, если понадобится, для передвижений внутри района. О сроках введения каждого из этапов власти сообщат дополнительно. Получить QR-код можно будет на сайте мэрии Москвы. Бланки пропусков появятся в начале следующей недели.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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