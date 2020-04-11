Тела трех человек обнаружили в запертой квартире в Архангельске
Следователи устанавливают обстоятельства загадочной смерти.
Фото: ВКонтакте @ghest29
Тела трех человек обнаружены в одной из квартир города Архангельск, сообщает ИА «Беломорканал».
По предварительным данным, ЧП произошло в доме номер 12 на улице Гагарина. В кратире — трое убитых. По версии СМИ, все пострадавшие — жертвы грабителя, который пытался тайно проникнуть в квартиру и, не получив свое, избавился от свидетелей.
Кроме того, по некоторой информации, злоумышленник пытался поджечь жилище, однако вскоре бросил затею и скрылся с места.
В настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа. Точные обстоятельства трагедии уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Москвы, находясь на карантине, зарезала собственного мужа.
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