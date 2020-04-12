Эта неделя стала рекордной в России по числу людей, заразившихся коронавирусом. Самый тяжелый день выдался 10 апреля. Плюс 1786 человек. Всего в России сейчас 13 584 заболевших. Умерли уже 106.

Все это говорит о том, что пик эпидемии еще не пройден и она пока набирает ход. Мы вплотную приближаемся к плато — ситуации, когда число вновь заразившихся на протяжении некоторого времени остается неизменным. Потом закономерно начнется снижение.

Но… чтобы это спасительное плато не отдалялось от нас — мы должны быть еще бдительней и аккуратней. Я обратил внимание, что многие отсидев первые семь дней дома, на этой неделе позволили себя, мягко говоря, легкие послабления. На дорогах снова появились пробки, людей на улицах заметно прибавилось. Кто-то вышел на работу, хотя их не просили. Кто-то гуляет с детьми в парках.

Кажется, вы не совсем понимаете, что происходит. Самоизоляция спасает. А ее игнорирование — губит! Что наглядно подтвердил пример многих стран. Испания, Италия, США — продолжать? Если мы сейчас наплюем на защитные меры, то рискуем получить такую же пугающую картину.

Разве нам это надо? Власть в ежедневном режиме держит руку на пульсе. Владимир Путин проводит постоянные совещания и с правительством, и с регионами. Сейчас идет решающая схватка с вирусом, оглянемся, дадим слабину — и можем сорваться в неконтролируемое пике. Роман Ишмухаметов расскажет подробнее.

Кажется, идеальнее условий для самоизоляции — не придумать. Большая дача в ста километрах от Санкт-Петербурга. Вокруг — ни души. Вообще никого. На большом участке три поколения семьи прославленного тренера Алексея Мишина. Здесь они бегают.

«Бег трусцой очень полезен».

Играют в теннис.

«Под руководством бабушки — Татьяны Николаевны ребята занимаются теннисом».

…и рыбачат.

«Вдруг, щуку поймаем опять?!»

А еще — никуда не уезжают, и не принимают гостей. А иначе зачем вообще изолироваться?!

Николай Валуев тоже на социальной дистанции, спортсмены даже бывшие люди железной дисциплины и воли:

«Уважаемые друзья, будьте дома, но с собакой можно гулять», — отмечает боксер.

Благодаря тому, что наша страна еще в январе, когда не было ни одного случая заражения COVID-19 среди россиян, начала строгие проверки на китайской границе, а потом и вовсе закрыла пункты пропуска с Поднебесной — удалось первый раз выиграть время.

По словам специалистов, наше здравоохранение получило такие нужные три месяца на подготовку, и удалось избежать взрывного, лавинообразного роста заболевших как в США или Испании сейчас.

Но это — не повод успокаиваться. Чтобы рост числа заболевших, а он пока продолжается, не спровоцировал катастрофу — по всей стране сейчас создают резервные койки, переоборудуют уже имеющиеся больницы под лечение зараженных коронавирусом людей или строят их с нуля. Сто тысяч новых мест появится в России до конца апреля. Шестнадцать госпиталей на тысяча шестьсот человек строят военные. На все это выделено 33 миллиарда рублей, а еще тринадцать — на закупку медтехники, аппаратов искусственной вентиляции легких и машин скорой помощи.

«Прошу вас действовать быстро, собранно и профессионально. При этом поручаю Министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Подчеркну, предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать, оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи», — подчеркнул Владимир Путин.

В России почти не осталось регионов, куда бы не добрался COVID-19. Опасность — повсюду, но все отдают себе в этом отчет. В Петербурге — температурный рекорд плюс пятнадцать на неделе подогрел антирекорд самоизоляции — многое отправились на прогулки. Сложнее всего дела обстоят в 12-ти миллионной Москве. Если еще совсем недавно в больницы поступало по 500 человек в сутки, то в пятницу их число перевалило за тысячу. И если из-за беспечности некоторых горожан эти цифры начнут удваиваться, а потом утраиваться — врачам будет очень сложно справиться.

Чтобы снизить темпы заражения — с понедельника в Москве и Московской области начнут вводить пропускной режим. Поэтапно — сначала пропуска появятся для поездок на работу, потом для поездок с другими целями, и только в крайнем случае для передвижений внутри района проживания.

«Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей — выбора нет. Особенно, когда мы видим, к сожалению, не все соблюдают установленные меры», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Но есть и другие примеры — на Чукотке, Алтае, и в Кемерово, где вообще не обнаружен — для жителей на особых условиях открыли парикмахерские салоны красоты, кинотеатры и солярии. Но это — пока, скорее, исключение.

«Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь. И знаете, что особенно ценно: это то, что каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества. Говорю сегодня еще раз о врачах и медсестрах. Они действуют самоотверженно, как одна команда. Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость их труда. Говорю о волонтерах, добровольцах, число которых растет сегодня, о спортсменах, артистах, журналистах, которые включились в эту работу. Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — подчеркнул президент.

И действительно — едва ли в эти дни можно переоценить роль добровольцев, которые бескорыстно помогают тем, кто нуждается в особой помощи и заботе. Они трудятся операторами на горячих линиях, ездят по магазинам, и доставляют прямо до квартир продукты для пожилых людей. Звезды вообще призывают всех — не унывать дома. Артисты Михайловского театра, например, и на стол накрывают, танцуя в ритме Дон Кихота, на кухне справиться с рутиной помогают балетные па из «Жизели».

Александр Смолеевский, кажется, как никто другой в нашей стране — знает что такое сидеть в четырех стенах. Он участник эксперимента «МАРС-500», когда вместе шестью другими добровольцами из разных стран мира провел в очень замкнутом пространстве, не больше трехкомнатной квартиры, полтора года. Ученые выясняли — сможет ли человек выдержать семимесячный полет от земли до красной планеты и обратно?! Пятнадцать месяцев без окон, без телевизора, без радио, без интернета. Без родных и близких. Но они смогли!

«Чтобы изоляция протекала быстрее и понятнее, могу дать маленький совет — не нужно постоянно думать о том, чем можно было бы заняться за пределами квартиры, невозможность удовлетворить эти потребности — приводит к фрустрации», — рассказывает Александр.

Десятки тысяч людей в России включились культурный флэш-моб «Изоляция» — в домашних условиях и при помощи подручных средств оживляют полотна великих художников, теперь-то они точно знают, кто здесь главный экспонат: с теплом и иронией вспоминая семейные походы по музеям.

Эту неделю я тоже работал удаленно, и надо сказать, что рабочая нагрузка была ничуть не меньше. И некоторых классиков я понимаю теперь гораздо лучше: например, Александр Пушкин просидел на холерном карантине несколько месяцев в Нижегородской области, и этот период его жизни стал одним их самых продуктивных.