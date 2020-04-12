Звезда YouTube объяснил, почему сегодня россиянам лучше отвлечься от новостей о COVID-19.

«Надо больше смеяться»: блогер Антон Лапенко рассказал об отношении к коронавирусу

Фото: Instagram @anton_lapenko

Тема:
Эпидемия коронавируса

На днях гостем очередного выпуска шоу Ивана Урганта на Первом канале стал звезда российского YouTube, эпатажный блогер Антон Лапенко.

Взорвавший интернет серией смешных и необычных видеороликов молодой человек, рассказал ведущему о самых любимых героях своего шоу, а также поведал, что думает о ситуации с коронавирусом.

Так, на вопрос Ивана о том, кого из персонажей «Внутри Лапенко» он оставил, если бы пришлось избавиться от всех, кроме трех, Антон ответил не задумываясь.

«Я знаю, кого бы я оставил. Инженер, Вишневский Гвидон. А вот тут разрываюсь. Катамаранов или Журналист», — заметил блогер и загадочно задумался.

Instagram @anton_lapenko

Однако Иван поспешил заполнить паузу отметив, что Инженер — хороший выбор, ведь он — по-настоящему интересный и даже полезный персонаж. Так, в одной из серии он даже изобрел вакцину от коронавируса, опередив всех своих «коллег» из реального мира.

В свою очередь Лапенко поспешил заметить, что это было досадное упущение и более он не будет создавать контент так или иначе связанный с COVID-19. По словам блогера, люди слишком устали от пандемии и хотят слышать что-то более позитивное.

«Честно говоря, я думал об этом. Но потом сам себя поймал на мысли, что наоборот надо все это как-то обойти. Потому что вокруг слишком много информации об этом. Нужны какие-то островки, где можно отвлечься от этого. Сложная ситуация, но надо иногда отвлекаться и смеяться», — объяснил Антон.

Кроме того, Лапенко добавил, что именно коронавирус стал причиной задержки выпуска второго сезона его необычного шоу. Актер уточнил, что из-за некоторых ограничений и режима самоизоляции у него сбился график съемок. Ранее ожидалось, что выпуски появятся в сети уже в середине апреля. Однако теперь с публикацией придется повременить, как минимум, до мая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой тайный смысл Борис Гребенщиков нашел в ситуации с коронавирусом.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
12 апр
ВОЗ призвала Белоруссию готовиться к худшим сценариям из-за коронавируса
12 апр
Трамп ввел режим «масштабного бедствия» на всей территории США из-за коронавируса
12 апр
В России выявлено 2186 новых случаев заражения COVID-19
12 апр
Зеленский заявил, что устал бороться с коронавирусом
12 апр
В Коммунарку госпитализировали более 500 человек
12 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля
12 апр
Непродуктивный карантин: Психолог объясняет, почему это нормально
12 апр
Укупник извинился перед Лещенко за обвинения в «заражении» Бабкиной коронавирусом
12 апр
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
12 апр
Работа российских медиков в Италии как повод для политических заявлений

Читайте также

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Чем заняться в самоизоляции? Советы астрологов для всех знаков зодиака

Последние новости

11:22
ВОЗ призвала Белоруссию готовиться к худшим сценариям из-за коронавируса
11:11
Директор госпитализированной Татьяны Булановой рассказал о состоянии певицы
11:02
Момент побега шестерых уголовников из психбольницы в Иркутске попал на видео
10:49
Трамп ввел режим «масштабного бедствия» на всей территории США из-за коронавируса
10:37
В России выявлено 2186 новых случаев заражения COVID-19
10:34
«Очнулся в морге» — Шевчук рассказал, как едва не лишился жизни из-за похода за «добавкой»

Сейчас читают

Чем заняться в самоизоляции? Советы астрологов для всех знаков зодиака
Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок