«Надо больше смеяться»: блогер Антон Лапенко рассказал об отношении к коронавирусу

На днях гостем очередного выпуска шоу Ивана Урганта на Первом канале стал звезда российского YouTube, эпатажный блогер Антон Лапенко.

Взорвавший интернет серией смешных и необычных видеороликов молодой человек, рассказал ведущему о самых любимых героях своего шоу, а также поведал, что думает о ситуации с коронавирусом.

Так, на вопрос Ивана о том, кого из персонажей «Внутри Лапенко» он оставил, если бы пришлось избавиться от всех, кроме трех, Антон ответил не задумываясь.

«Я знаю, кого бы я оставил. Инженер, Вишневский Гвидон. А вот тут разрываюсь. Катамаранов или Журналист», — заметил блогер и загадочно задумался.

Instagram @anton_lapenko

Однако Иван поспешил заполнить паузу отметив, что Инженер — хороший выбор, ведь он — по-настоящему интересный и даже полезный персонаж. Так, в одной из серии он даже изобрел вакцину от коронавируса, опередив всех своих «коллег» из реального мира.

В свою очередь Лапенко поспешил заметить, что это было досадное упущение и более он не будет создавать контент так или иначе связанный с COVID-19. По словам блогера, люди слишком устали от пандемии и хотят слышать что-то более позитивное.

«Честно говоря, я думал об этом. Но потом сам себя поймал на мысли, что наоборот надо все это как-то обойти. Потому что вокруг слишком много информации об этом. Нужны какие-то островки, где можно отвлечься от этого. Сложная ситуация, но надо иногда отвлекаться и смеяться», — объяснил Антон.

Кроме того, Лапенко добавил, что именно коронавирус стал причиной задержки выпуска второго сезона его необычного шоу. Актер уточнил, что из-за некоторых ограничений и режима самоизоляции у него сбился график съемок. Ранее ожидалось, что выпуски появятся в сети уже в середине апреля. Однако теперь с публикацией придется повременить, как минимум, до мая.

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