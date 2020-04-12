Юморист Евгений Петросян, находясь в самоизоляции, решил навести порядок в собственном гардеробе. В ходе разбора многочисленных нарядов выяснилось, что звезда является обладателем небольшой коллекции мужских шляп. Креативный комик решил порадовать подписчиков в Instagram забавным фото. На нем он позирует сразу в нескольких головных уборах и милой синей пижаме.

Евгений Петросян полностью скопировал образ голливудской актрисы Дайан Китон, у которой есть точно такой же снимок.

«Как и все, сидящие на добровольной самоизоляции, я разбираю свои зимние и летние гардеробы. При этом стараюсь веселить себя! И немножечко вас!» — подписал пост знаменитость.

Instagram @petrosyanevgeny

Поклонникам понравился необычный образ Евгения Петросяна. Фанаты оставили под снимком множество хвалебных комментариев.

«Евгений Ваганович, вы классный!»

«Супер! Браво!»

«Шикарный мужчина», — написали фолловеры.

Но, как это обычно бывает, нашлись в соцсети те, кто не оценил стараний кумира и даже кое в чем его обвинил.

«В такое время, могли бы половину продать и помочь малоимущим!» — заявил злопыхатель.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Петросян объяснил свою склонность к ярким костюмам.

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