Три человека пострадали при столкновении скорой помощи и легковушек в Саратове
Травмы получили два фельдшера — женщина и мужчина, а также четырехлетняя девочка.
Фото: ТАСС / Сергей Карпухин
Двое взрослых и один ребенок пострадали при столкновении скорой помощи и легковушек в Саратове. Об этом со ссылкой на ГИБДД по региону сообщает ТАСС.
Авария произошла поздним вечером на мосту Саратов — Энгельс. Столкнулись три автомобиля — машина скорой помощи, LADA Granta и LADA Priora. В результате ДТП пострадали девочка 2016 года рождения — пассажирка LADA Granta, а также два человека, находящиеся в скорой помощи. Стало известно, что травмы получили два фельдшера — женщина и мужчина. Пациентов в скорой помощи не было.
Всех пострадавших госпитализировали в местное медучреждение. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства и виновник аварии устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП на петербургском КАД — там грузовик пробил металлическое ограждение и едва не рухнул вниз с большой высоты.
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