Видео: грузовик пробил ограждение и едва не вылетел с КАД в Петербурге

5-tv.ru публикует кадры с места ДТП, которое чуть не закончилась страшной трагедией.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Грузовой автомобиль врезался в металлическое ограждение на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга и едва не рухнул с большой высоты. 5-tv.ru публикует видео с места ДТП.

На кадрах виден грузовой автомобиль с закрепленной позади него фурой. Его передняя часть упирается в разорванный металлический забор, частично выступая за пределы проезжей части. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Как уточняет телеканал 78.ru, ДТП произошло вечером 3 апреля на съезде с КАД на Пулковское шоссе. Водитель грузовика не справился с управлением и пробил ограждение. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом бедра и голени.

Грузовик оказалось вызволить сложнее, чем водителя. Спасателям пришлось вырезать кабину из пробитого ограждения. На месте работали 15 сотрудников МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал о загадочном ДТП в Санкт-Петербурге — водитель иномарки врезался в «пустоту». Момент столкновения попал на видео.

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