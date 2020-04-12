Российская певица Ольга Серябкина отмечает 12 апреля не только День космонавтики, но и свой день рождения. Обладательнице чарующего голоса и идеальной фигуры исполнилось 35 лет. В честь этого 5-tv.ru собрал фото с ее самыми смелыми образами за 2020 год в одном материале.

Ольга начала творческую карьеру с выступлений в балете у Ираклия Пирцхалавы. Танцевать она прекратила после знакомства с продюсером Максимом Фадеевым. Он пригласил ее в группу SEREBRO, которая всего через год заняла третье место на «Евровидении».

Серябкина выступала в коллективе в течение 13 лет, даже возглавив его после ухода Елены Темниковой. Недавно она начала сольную карьеру — сначала под псевдонимом Molly, а с недавних пор под своим собственным именем.

Все это время певица не прекращала радовать поклонников яркими фото в Instagram. Так в начале 2020 года она снялась в бюстгальтере, связанного из пряжи травки, на фоне заснеженного склона. Чтобы показать всем необычное нижнее белье, Ольга сняла лыжный костюм до пояса.

Instagram @seryabkina

Несколько дней спустя она полуголой и на шпильках вынесла мусор. Певица надела толстовку с капюшоном, но решила обойтись без штанов. В руках она держала желтый пакет с бытовыми отходами.

Instagram @seryabkina

В феврале Серябкина заставила поклонников думать, что она тайно вышла замуж. Знаменитость выложила фото, на котором у нее на безымянном пальце было видно золотое кольцо, очень похожее на обручальное. Дополняли образ массивные очки с желтыми стеклами.

Instagram @seryabkina

В марте Ольга опубликовала видео, в котором прошлась по городу в откровенном черном бикини и шортах в сеточку. Она соблазнительно двигалась перед камерой, а в определенный момент даже начала сексуально танцевать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина работала по 16 часов в день над первым клипом под собственным именем. Дату его выпуска она не раскрыла.