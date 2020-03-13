Первый клип Ольги Серябкиной официально снят. Об этом заявила сама певица на своей странице в Instgaram.

«Прошлые выходные я полностью провела на площадке. Две съемочные смены подряд, каждая по 16 часов. Еле-еле пришла в себя, учитывая, что перерыва в делах не было ни до, ни после. Не хотела ничего говорить заранее или выкладывать бэки со съемок, но сегодня увидела первую монтажную сборку. Как мне все нравится! Скоро покажем», — написала подписчикам Серябкина.

Instagram @seryabkina

К тексту артиста прикрепила снимок, на котором стоит в черном пиджаке поверх бюстгальтера с патчами под глазами. Был ли этот кадр сделан во время съемок или после них, Ольга не уточнила.

Не раскрыла звезда и примерной даты появления клипа, хотя этим вопросом нетерпеливые фанаты атаковали ее в комментариях. Более чуткие поклонники обратили внимание на плотный рабочий график Серябкиной и попросили ее больше отдыхать. Не исключено, что певица использует патчи, чтобы устранить следы усталости на лице после изматывающей работы.

«Ждем клипа. Знаю, что он будет огонь!»

«Скоро… Оль, поконкретнее бы. Уж очень хочется увидеть»;

«Круто, с большим нетерпением жду премьеру, я очень рад за вас Ольга.

«Серябушка, отдыхай побольше, пожалуйста», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Серябкина показала фото в таинственной маске-вуали.