Спасатели вытащили тонущую петербурженку из Невы
Как взрослая женщина оказалась в реке, сейчас выясняет полиция.
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Фото, видео: ТАСС / Роман Пименов, 5-tv.ru
Сотрудники МЧС вытащили из Невы тонущую жительницу Санкт-Петербурга. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео со спасательной операцией.
На кадрах видно, что женщина находится довольно далеко от набережной — из воды показывается только ее голова. На помощь к ней бросается сотрудник МЧС в специальном костюме. Он быстро доплывает до женщины и вместе с ней добирается обратно до набережной. Здесь ей помогает выбраться из реки другой сотрудник МЧС.
Как стало известно 5-tv.ru, сообщение о тонущей в реке женщине спасатели получили 12 апреля примерно в 7:30 утра. Очевидец рассказал, что увидел в воде человека с Октябрьской набережной в районе улицы Крыленко.
К моменту прибытия сотрудников МЧС женщину оттащило примерно на полтора километра. Ее закутали в пледы сразу же после спасения. По предварительной информации, она была трезвой — не употребляла спиртное или наркотики. Как петербурженка оказалась в воде, сейчас выясняет полиция.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео со спасением замурованного щенка в Петербурге. Песика нашли зоозащитники.
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