«Как у Лободы!» — Фанаты разглядели у Веры Брежневой шестой палец на ноге
Лишняя часть тела певицы вызвала в сети бурное обсуждение.
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Фото, видео: Instagram @ververa
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала в Instagram серию фото, на которых продемонстрировала несколько разных нарядов. Казалось бы, подписчики просто обязаны обсуждать невероятные красоту и стиль любимицы. Вот только фолловеры звезды обратили внимание совсем на другое.
Бурное обсуждение фанатов вызвал снимок, на котором Вера Брежнева позирует в белом костюме в черную полоску и крошечном топе. На этом фото у знаменитости откуда-то появился… шестой палец. Об этом пишет «Утро.ру».
Пользователи соцсети тут же принялись высказываться по поводу лишнего пальца на ножке Веры Брежневой.
«Только я заметил, что на ноге шесть пальцев?!»
«Что с пальцами?! Снова фотошоп на пальцах ног? Их 5,5… И нет большого»;
«Как и у Лободы. Видимо, шесть пальцев на ноге — это тренд года»;
«Фотограф фотошопом с пальчиками на ноге намудрил», — написали фолловеры.
Вера Брежнева решила игнорировать комментарии пользователей про лишний палец. К тому же, большинство сообщений юзеров все равно были посвящены неповторимой красоте и идеальной фигуре исполнительницы.
Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники заметили у Светланы Лободы шестой палец на ноге.
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