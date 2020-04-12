Видео: москвичка несколько минут удерживала от падения повисшего на окне мужчину
Затащить человека обратно в квартиру на 15-м этаже удалось оказавшимся рядом полицейским. Позже, уже в отделе, на спасенного был составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, Instagram @isrofilsodiqov
Житель Москвы вывалился из окна и несколько минут висел на высоте 15-го этажа, пока его не затащили обратно. Заставляющее понервничать видео со спасением мужчины появилось в сети.
Инцидент произошел 12 апреля на Рождественской улице. Очевидцы сообщили, что мужчина висел около 15 минут. Все это время его держала женщина и просила о помощи. Судя по всему, ей не хватало сил затащить знакомого внутрь.
На выручку бросились оказавшиеся рядом полицейские. Они втащили москвича обратно в квартиру под аплодисменты жителей двора, которые наблюдали за происходящим.
Отмечается, что после того, как мужчина был спасен, он и его знакомая были доставлены в отдел, где они объяснили произошедшее.
Выяснилось, что потерпевший в момент случившегося был в гостях и решил сделать селфи. В результате на него был составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции.
Ранее 5-tv.ru сообщал о спасении трехлетнего малыша от падения с восьмого этажа. Ребенок стоял на подоконнике и плакал.
Читайте также
87%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?