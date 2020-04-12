Житель Москвы вывалился из окна и несколько минут висел на высоте 15-го этажа, пока его не затащили обратно. Заставляющее понервничать видео со спасением мужчины появилось в сети.

Инцидент произошел 12 апреля на Рождественской улице. Очевидцы сообщили, что мужчина висел около 15 минут. Все это время его держала женщина и просила о помощи. Судя по всему, ей не хватало сил затащить знакомого внутрь.

На выручку бросились оказавшиеся рядом полицейские. Они втащили москвича обратно в квартиру под аплодисменты жителей двора, которые наблюдали за происходящим.

Отмечается, что после того, как мужчина был спасен, он и его знакомая были доставлены в отдел, где они объяснили произошедшее.

Выяснилось, что потерпевший в момент случившегося был в гостях и решил сделать селфи. В результате на него был составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о спасении трехлетнего малыша от падения с восьмого этажа. Ребенок стоял на подоконнике и плакал.