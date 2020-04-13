Пасха 2020: как правильно накрыть стол к великому празднику

Стоит помнить, что разнообразие блюд на Пасху приветствуется, а алкогольный напиток признается один — кагор.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев

Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля. Но уже сейчас рачительные хозяйки начинают готовиться к этому светлому празднику. Как пишет «Утро.ру», на Руси всегда считали, что правильно и хорошо накрытый стол в этот день привлекает счастье и удачу в дом.

Исторически сложилось, что подготовка к Пасхе длилась во время Страстной недели. В домах было принято убирать, мыть, наводить порядок. Куличи — один из главных атрибутов праздника, пекли в Чистый четверг. На стол в само Христово воскресенье подают не только куличи, но и творожные пасхи, вареные яйца, а также другие яства. Праздничным напитком в этот день становится церковное вино — кагор, оно символизирует кровь Господа.

Вместе с тем, на Пасху хорошо готовить в качестве праздничного угощения и более традиционные для русской кухни блюда. Подойдет для праздника свинина, запеченная в духовке, это, говорят, укрепляет отношения домочадцев. Достаток в дом привлекает сало, а творожные пироги — удачу. Если супруги хотят детей, им стоит поставить на стол сыр и масло.

Традиции в этот день велят начать трапезу именно с кусочка кулича, а только потом приниматься за остальные блюда. Разумеется, перед началом обеда нужно прочитать молитву. Стоит отметить, что разнообразие закусок на столе на Пасху приветствуется, а вот из алкоголя допускается только кагор.

До православной Пасхи остается еще целая неделя, а сегодня, 12 апреля, празднуется Вербное воскресенье. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как самостоятельно освятить вербу дома в условиях изоляции.

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