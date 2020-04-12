Не скучаем дома. ТОП-5 развлечений на время изоляции
Занять себя и друзей, не выходя из дома, можно самыми разными способами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov
Изоляция, в которой оказалась добрая часть мира из-за коронавируса, далеко не всегда повод заскучать и предаться невеселым размышлениям о будущем. Можно использовать это время как передышку и найти себе интересные занятия в пределах четырех стен. Конечно, тут повезло тем, кто сидит дома не один, а в компании. Но для многих развлечений может найтись альтернатива в сети. Издание «Ридус» рассказало о пяти способах скоротать время в изоляции и не погибнуть от скуки.
Викторины
Устроить интеллектуальный баттл можно как с компанией друзей на кухне, так и по видеосвязи. Игры наподобие «Что? Где? Когда?» отлично помогают повысить свой уровень эрудиции, да и просто не растерять знания во время вынужденного сидения дома.
Дегустации
Для этого развлечения, конечно, лучше сидеть дома с друзьями или домочадцами. Но в крайнем случае, делиться впечатлениями от попробованных блюд или напитков можно и по видеосвязи. Дегустировать можно, что душе угодно, ну, и, разумеется, что позволит кошелек. Вина, сыры, новые рецепты пирогов, даже всевозможные блюда из гречи и макарон — тут все зависит от полета фантазии и личных предпочтений.
Книжный клуб
Для тех, кто, к примеру, стесняется играть в интеллектуальные игры из опасения прослыть невежей, прекрасно подойдет чтение новых книг. А прочитанное лучше усваивается, когда проговариваешь. Поэтому самое время обсудить книги в компании онлайн. Главное, помните — о вкусах, в том числе в литературе, не спорят.
Игры
О, какие только игры не придумало человечество! Большинство из них можно тоже устроить онлайн: хоть в карты рубитесь, хоть в шахматы. Последняя игра, к слову, относится к видам большого спорта, поэтому по выходу из изоляции сможете всем хвастаться, что занимались дома спортом, и не соврете!
Челленджи
Этот вид досуга в последние недели набирает обороты. Только успевай следить, какие вызовы сейчас в моде: еще вчера все жонглировали рулонами туалетной бумаги или наряжались в «платье» из подушек, а сегодня уже танцуют на балконах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие самые забавные вызовы бросали друг другу люди в последние недели изоляции. И кто из знаменитостей успел в них отметиться.
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