Изоляция, в которой оказалась добрая часть мира из-за коронавируса, далеко не всегда повод заскучать и предаться невеселым размышлениям о будущем. Можно использовать это время как передышку и найти себе интересные занятия в пределах четырех стен. Конечно, тут повезло тем, кто сидит дома не один, а в компании. Но для многих развлечений может найтись альтернатива в сети. Издание «Ридус» рассказало о пяти способах скоротать время в изоляции и не погибнуть от скуки.

Викторины

Устроить интеллектуальный баттл можно как с компанией друзей на кухне, так и по видеосвязи. Игры наподобие «Что? Где? Когда?» отлично помогают повысить свой уровень эрудиции, да и просто не растерять знания во время вынужденного сидения дома.

Дегустации

Для этого развлечения, конечно, лучше сидеть дома с друзьями или домочадцами. Но в крайнем случае, делиться впечатлениями от попробованных блюд или напитков можно и по видеосвязи. Дегустировать можно, что душе угодно, ну, и, разумеется, что позволит кошелек. Вина, сыры, новые рецепты пирогов, даже всевозможные блюда из гречи и макарон — тут все зависит от полета фантазии и личных предпочтений.

Книжный клуб

Для тех, кто, к примеру, стесняется играть в интеллектуальные игры из опасения прослыть невежей, прекрасно подойдет чтение новых книг. А прочитанное лучше усваивается, когда проговариваешь. Поэтому самое время обсудить книги в компании онлайн. Главное, помните — о вкусах, в том числе в литературе, не спорят.

Игры

О, какие только игры не придумало человечество! Большинство из них можно тоже устроить онлайн: хоть в карты рубитесь, хоть в шахматы. Последняя игра, к слову, относится к видам большого спорта, поэтому по выходу из изоляции сможете всем хвастаться, что занимались дома спортом, и не соврете!

Челленджи

Этот вид досуга в последние недели набирает обороты. Только успевай следить, какие вызовы сейчас в моде: еще вчера все жонглировали рулонами туалетной бумаги или наряжались в «платье» из подушек, а сегодня уже танцуют на балконах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие самые забавные вызовы бросали друг другу люди в последние недели изоляции. И кто из знаменитостей успел в них отметиться.