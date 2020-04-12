В Подмосковье нетрезвый участковый устроил ДТП. Пострадал подросток

Пьяный участковый устроил ДТП в Подмосковье, в результате которого пострадал подросток. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 11 апреля на Гвардейской улице в городе Дедовск.

Выяснилось, что полицейский в свободное от несения службы время ехал на личном автомобиле Skoda и допустил столкновение с Volkswagen, двигающимся во встречном направлении. В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка германской легковушки. Девятиклассница получила ушибы головы и была отправлена на амбулаторное лечение.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови стража порядка. В ГУ МВД РФ по Московской области сообщили, что в настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Помимо прочего, к ответственности будут привлечены непосредственные руководители участкового.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали при столкновении скорой помощи и легковушек в Саратове.