Цискаридзе планирует онлайн-урок балета из павильона «Космос» на ВДНХ

Николай Цискаридзе, знаменитый танцовщик и ректор Академии русского балета имени Вагановой, планирует провести онлайн-урок из павильона «Космос» на ВДНХ, сообщает ТАСС. Об этом он упомянул в ходе «Большого космического эфира».

Дата урока для всех поклонников балета пока остается открытой. Идея такого мероприятия, по словам Цискаридзе, родилась в прошлом году у его друга. Тогда в онлайн-занятии от известного артиста балета приняли участие более тысячи человек. Выбор павильона «Космос» для нового урока, по мнению танцовщика, не случаен. Ведь именно космические спутники помогают человечеству осуществлять дистанционную связь.

«Эта онлайн-трансляция и космос, мне кажется, очень сродни, потому что без спутников ничего это было бы невозможно — никакая коммуникация. Мы бы с вами не разговаривали, если бы этого не существовало», — подчеркнул Цискаридзе.

Первый онлайн-урок балета от великого танцовщика прошел 1 июня 2019 года, тоже на ВДНХ. Мероприятие было бесплатным, оно смогло привлечь внимание гостей не только из регионов России, но и из-за рубежа.

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