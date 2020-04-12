Пока в сети набирает обороты шутка о том, что после изоляции с лица Земли исчезнет 90% блондинок, потому как сидеть дома вынуждены и мастера парикмахерского искусства, некоторые звезды предлагают не париться и спокойно дождаться окончания пандемии коронавируса. Например, известная отсутствием комплексов певица Лолита, как пишут «Дни.ру», показала подписчикам отросшие седые корни волос. Она призналась, что сначала переживала из-за этого, а потом решила не париться. Что предлагает сделать и своим поклонникам.

«Но настроение мне сразу подняло ощущение того, что со мной пребывает 2 миллиона 900 тысяч человек. Спасибо, что вы со мной, а я с вами. И, по-прежнему, держим психику в порядке, не сдаемся. У нас еще столько всего впереди!», — обратилась к фанатам певица.

Те не заставили себя ждать и выразили звезде свою поддержку в комментариях.

«У волос тоже самоизоляция, пусть отдохнут!»

«Красота! В любом виде вы для меня эталон женственности!»

«Спасибо вам за позитив!»

«Лола! Я с тобой два миллиона девятьсот первая!» — писали поклонники Лолите.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лолита призналась Урганту, что сделала подтяжку век во время изоляции. Певица даже показала ведущему, что от операции еще остались следы, поэтому на шоу она пришла в очках.