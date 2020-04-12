Все въезды в Москву частично перекрыты для движения автотранспорта
С 15 апреля все иногородние смогут попасть в столицу только при наличии пропуска.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Несколько полос движения перекрыты на всех въездах в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на въездах в город стоят ограждения, полицейские могут проверить водителей.
«Со среды, 15 апреля, жителей из других регионов в столицу будут пропускать только при наличии цифрового пропуска», — отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что въезд в Москву автомобилей с номерами других регионов ограничен. Исключение было сделано для машин Московской области.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как в столице с помощью спецтехники дезинфицируют улицы. Сегодня стало известно, что больных пневмонией в Москве стало вдвое больше за неделю.
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