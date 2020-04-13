Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 апреля, убывающая Луна в Козероге сулит трудности в финансовых делах за исключением вопросов недвижимости и организации работы. День располагает к путешествиям, но не стоит забывать про режим самоизоляции.

♈ Овен

Сегодня у вас два варианта: вернуться к старому или сделать кардинальные изменения в жизни. Первый вариант проще, все мы подсознательно противимся переменам. Но оставаться на месте — значит, стагнировать и саботировать работу над улучшением собственной жизни. Не бойтесь, изведайте незнакомые территории. Вселенная поддержит вас в пути.

Космический совет: отпустите старое.

♉ Телец

Не удивляйтесь, если встречаете недопонимание. Окружающие давно знают вас, но они не имеют представления о каждой мысли, которая приходит вам в голову. Будьте открыты и честны с близкими и коллегами. Наверняка они заинтересованы в плодотворном общении с вами так же, как и вы.

Космический совет: объясняйте свои желания, если хотите, чтобы вас поняли.

♊ Близнецы

Хороший момент, чтобы дистанцироваться от социума и обратиться к музе. Ваше творчество порадует многих, лишь позвольте космическим потокам направлять вас. Возможно, не все окажется так гладко в любовных делах. Если в этом направлении возникают препятствия, попробуйте заняться саморазвитием.

Космический совет: пора заняться творчеством и самосовершенствованием.

♋ Рак

Иногда дела спорятся, а иногда оборачиваются конфликтом и хаосом. Найдите минутку и подумайте о вещах, которые рушатся, несмотря на все ваши усилия. Не стоит сразу винить во всем себя или кого-то еще. То, что происходит в этот момент — лишь полоса неудач. Скоро она пройдет, а предназначенное вам обязательно исполнится.

Космический совет: отпустите себя и поддайтесь потоку.