На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков

Документ, разрешающий передвигаться по Москве, можно оформить в разделе «Услуги» официальном портале правительства столицы.

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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Для жителей Москвы запущено цифровое приложение, с помощью которого можно оформить электронный пропуск. Он нужен, чтобы спокойно передвигаться по улицам и на транспорте. Как заявили в мэрии столицы уже с 15 апреля наличие нового документа для горожан станет обязательным.

Цифровой пропуск представляет собой 12-значный код. Для удобства эти цифры переведены в специальный QR-код. Категорий пропусков несколько — для поездки на работу, в больницу и для поездки в личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности, например, в магазин или на дачу. Получить пропуск можно тремя способами — через интернет-портал, с помощью СМС-сообщения на короткий номер или по телефону.

Подробности в видеосюжете Ивана Литомина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все въезды в Москву частично перекрыты для движения автотранспорта.

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Тема:
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