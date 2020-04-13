Видео: тушканчики начали пробуждаться после зимней спячки в Московском зоопарке

Тушканчики начали пробуждаться после зимней спячки в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения и показали процесс выхода одного зверька из сна на видео.

С наступлением морозов тушканчиков положили в специальные домики, которые поставили в холодильники. Температура там держится в районе двух-четырех градусов тепла по Цельсию. Сами тушканчики охлаждаются во время спячки с 37 до примерно четырех градусов. Существенно замедляется и их пульс: с 300 до пяти-шести ударов в минуту.

В течение почти шести месяцев зоологи внимательно следили за весом зверьков. Масса их тела показывает, сколько осталось накопленных перед спячкой питательных веществ. Когда запасы иссякают, животных будят.

«Обычно мы днем спячку прерываем, высаживаем зверька в его же домике, чтобы ему было комфортно. Ближе к вечеру или ночью зверек уже выйдет, полакомится чем-то, подкрепится тем, что мы ему предварительно туда положим. Утром он будет уже веселенький, покушавший, в общем, бодрый и активный», — сказал сотрудник зоопарка.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в Московском зоопарке без посетителей затосковала панда. Зимняя спячка там уже закончилась для енотов, медведей и сурков.