«Фабиан не спешит жениться»: отец Орбакайте откровенно о жизни брата певицы

Звезда отечественной эстрады Кристина Орбакайте не любит рассказывать о личной жизни, семье и родственниках. Кажется, дочь примадонны и так у всех на виду, поэтому ни тайн, ни секретов почти не осталось.

Однако немногие знают, что у певицы есть родной брат по отцу — Фабиан Орбакас. Он родился во втором браке первого супруга Аллы Пугачевой. После развода Миколас познакомился с воздушной гимнасткой Мариной и сделал ей предложение. В 1985 году артистка подарила любимому наследника.

О судьбе Фабиана долгое время никто из звездной семьи не говорил. Однако в беседе с корреспондентом «Экспресс-газеты» сам Миколас раскрыл подробности личной жизни единственного сына.

«Наш с Мариной сын Фабиан не спешит ни жениться, ни заводить детей. Он работает в логистической фирме. Получает какие-то товары, записывает, расфасовывает и отправляет по другим адресам. Третий год живет с девочкой, как сейчас модно, гражданским браком. Ну и слава Богу! Девочка хорошая, нам с Мариной нравится», — кратко рассказал отец знаменитой певицы.

По словам Миколаса, его очень расстраивает тот факт, что внуков от сына ждать не приходится. Он признался: раньше не рвался общаться ни с детьми, ни с другими родственниками — было много работы и все откладывал на потом. Однако с возрастом осознал, как важно, чтобы рядом были близкие люди. Ведь если что-то случится — всегда можно рассчитывать на помощь и поддержку.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Сегодня отец Кристины Орбакайте проживает в Литве вместе со второй супругой. Ему от родителей достался дом в Паланге, прямо на берегу моря. Миколас считает, что это — идеальное место для жизни на пенсии. Ведь Москва — крупный мегаполис, где нужно постоянно быть в движении, что людям в солидном возрасте уже не свойственно.

Несмотря на большое расстояние, певица старается всячески помогать пожилому папе и его семье. Правда, Миколасу все равно не хватает ее теплых объятий.

«Дочь помогает, конечно. Когда приходим к Кристинке в гости, она без подарка не отпускает. Видимся мы сейчас, понятное дело, нечасто. На Рождество собирались немножко. И внуки приезжали. Они у меня уже взрослые. Честно говоря, на старости лет хочется, чтобы все родные были в кучке», — с грустью подытожил отец Кристины.

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