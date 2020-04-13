ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч клиентов
Владимир Путин провел встречу с главой банка Андреем Костиным.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru
ВТБ одобрил кредитные каникулы микропредприятиям на 160 миллиардов рублей.
Глава банка Андрей Костин сообщил об этом на встрече с президентом. 40 тысяч клиентов получили отсрочки. В их числе граждане, чей среднемесячный доход снизился на 30 и более процентов.
Речь об ипотеке, автокредитах и кредитах наличными.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и как получит льготные кредиты в период пандемии коронавируса.
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