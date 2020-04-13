Сокращение добычи нефти: что сделка ОПЕК+ значит для России и остальных стран

Мировые аналитики обсуждают сделку ОПЕК +. Договоренности о сокращении добычи черного золота — уже названы беспрецедентными. Это поможет удержать нефтяные цены от обвального снижения.

Однако некоторые эксперты полагают, что кризис в мировой экономике из-за пандемии и, как следствие, снижение потребления энергоносителей, может привести к жесткому переделу рынка.

Что ждет Россию?

Виктор Синеок разбирался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участники ОПЕК+ подписали историческое соглашение по нефти.