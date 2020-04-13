Поклонники разочаровались в Ким Кардашьян, увидев ее детское фото
Звезда семейного реалити-шоу выложила в сеть снимок, на котором запечатлена в седьмом классе.
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Фото, видео: Instagram @kimkardashian
Звезда знаменитого семейного реалити-шоу Ким Кардашьян расстроила поклонников, выложив на своей странице в Instagram свою подростковую фотографию. Снимок, как следует из подписи под ним, был сделан, когда Ким училась в седьмом классе средней школы, то есть ей тогда было примерно 13 лет. На фото запечатлена очень красивая, серьезная девушка с огромными выразительными глазами и длинными распущенными волосами.
Подписчики отмечают в комментариях, что юная особа на снимке мало напоминает нынешнюю 39-летнюю женщину, изменившую себя пластическими операциями до неузнаваемости. И, по мнению многих, перемены эти не пошли на пользу звезде.
«Была такой естественной до всего этого силикона, такой красивой»
«Девочка на этой фотографии — настоящая природная красавица. Как же больно, что комплексы завели ее так далеко».
«Интересно, почему ты решила, что должна что-то изменить в себе?» — пишут фанаты Кардашьян.
Впрочем, несмотря на высказываемые разочарования, снимок набрал более трех миллионов лайков.
Не так давно, как писал 5-tv.ru, Ким Кардашьян уже показывала поклонникам, как выглядела более 20 лет назад — на том фото она несколько старше.
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