«Может налысо?» — Сергей Лазарев задумался о стрижке в режиме самоизоляции
Певец предложил подписчикам выбрать один из трех вариантов прически.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Сергей Лазарев в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис разместил фото, на которых предстал перед подписчиками с тремя разными вариантами прически. 37-летний певец в шутку предложил пользователям выбрать одну из стрижек.
«Единственный способ подстричься в самоизоляции — под машинку! Может психануть и налысо?» — задался вопросом Сергей Лазарев.
Вскоре артист опубликовал пост, в котором сообщил, что решил вернуться к фирменному «чубу на голове». Многие поклонники поддержали Сергея Лазарева, отметив, что это — самый лучший вариант.
«Нет, не надо налысо, вам так идет ваш фирменный чуб»;
«С чубом прекрасно!»
«Чуб — это святое»;
«Оставьте уже чуб в покое, мы никак не можем нарадоваться его возвращению»;
«Не трогай чуб, пожалей нас! Пусть растет себе», — пишут поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагарина трогательно поздравила Лазарева с днем рождения.
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