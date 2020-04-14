Сергей Лазарев в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис разместил фото, на которых предстал перед подписчиками с тремя разными вариантами прически. 37-летний певец в шутку предложил пользователям выбрать одну из стрижек.

«Единственный способ подстричься в самоизоляции — под машинку! Может психануть и налысо?» — задался вопросом Сергей Лазарев.

Instagram @lazarevsergey

Вскоре артист опубликовал пост, в котором сообщил, что решил вернуться к фирменному «чубу на голове». Многие поклонники поддержали Сергея Лазарева, отметив, что это — самый лучший вариант.

«Нет, не надо налысо, вам так идет ваш фирменный чуб»;

«С чубом прекрасно!»

«Чуб — это святое»;

«Оставьте уже чуб в покое, мы никак не можем нарадоваться его возвращению»;

«Не трогай чуб, пожалей нас! Пусть растет себе», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагарина трогательно поздравила Лазарева с днем рождения.