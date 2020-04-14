12% компаний уверены, что в ближайшие полгода будут сокращать число служащих.

Четверть работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Аналитики сервиса hh.ru утверждают, что четверть работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты в ближайшие шесть месяцев. 37% компаний заявили о возможном сокращении штата. Об этом пишут «Известия».

В результате опроса более чем 350 российских работодателей, 27% из них заявили — зарплаты сотрудников в течение полугода станут ниже. 9% фирм уверены в том, что они «точно уменьшатся», по мнению 18% — «скорее уменьшатся».

При этом 30% опрошенных представителей компаний говорят о сохранении заработной платы сотрудников на прежнем уровне. 5% работодателей вообще планируют увеличить жалование служащих, однако точно уверены в этом лишь 1% из них.

12% работодателей сообщили, что в ближайшие шесть месяцев они сократят штат сотрудников. 22% респондентов заявили, что число работников пока не будет меняться, а 21% планирует увеличить число служащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минтруд разъяснил правила начисления зарплаты для работающих в период с 4 по 30 апреля.

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