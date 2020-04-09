Разъяснения дал Минтруд.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Минтруд пояснил, как будет начисляться зарплата тем, кто трудится в нерабочие будни с 4 по 30 апреля.

Они не относятся к выходным или праздничным дням, а потому заработная плата за них будет произведена в обычном размере. Руководителям организаций напомнили, что обычную месячную зарплату должны будут получить и те, кто работал удаленно или не работал вовсе.

Кроме того в министерстве сообщили, что выплаты по пять тысяч рублей будут назначены для трех миллионов трехсот тысяч детей — именно столько в нашей стране сейчас малышей до трех лет. Получить деньги смогут семьи, которые имеют или уже воспользовались правом на материнский капитал, а также те, у кого ребенок родится до 1 июля. Написать заявление на получение выплат можно до 1 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, за что могут уволить в период карантина.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
9 апр
В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
9 апр
Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
9 апр
Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
9 апр
«Добро пожаловать»: в сети создали виртуальный православный храм
9 апр
Кто подпадает под штрафы за нарушение самоизоляции в Санкт-Петербурге
9 апр
Является ли автомобиль переносчиком коронавируса?
9 апр
США вышли на второе место по смертности от COVID-19 после Испании
9 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 апреля
9 апр
Как сделать медицинскую маску из марли в домашних условиях?
9 апр
«Пойду вынесу мусор» — россияне приняли участие в модном челледже

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.75
0.29 82.23
0.22
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

10:52
В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
10:48
Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
10:44
Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
10:41
Куда пропала певица Максим? Она перестала общаться даже со спортивным тренером
10:41
Ольга Зарубина рассказала о смерти первой жены Александра Малинина
10:34
В России создали комитет по борьбе с коронавирусом

Сейчас читают

Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок