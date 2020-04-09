Минтруд пояснил, как будет начисляться зарплата тем, кто трудится в нерабочие будни с 4 по 30 апреля.

Они не относятся к выходным или праздничным дням, а потому заработная плата за них будет произведена в обычном размере. Руководителям организаций напомнили, что обычную месячную зарплату должны будут получить и те, кто работал удаленно или не работал вовсе.

Кроме того в министерстве сообщили, что выплаты по пять тысяч рублей будут назначены для трех миллионов трехсот тысяч детей — именно столько в нашей стране сейчас малышей до трех лет. Получить деньги смогут семьи, которые имеют или уже воспользовались правом на материнский капитал, а также те, у кого ребенок родится до 1 июля. Написать заявление на получение выплат можно до 1 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, за что могут уволить в период карантина.

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